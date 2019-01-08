Посольство РФ назвало вбросом публикации новых подробностей покушения на Скрипалей

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В посольстве России в Великобритании назвали информационным вбросом публикации в британских СМИ об установлении британскими властями всех подробностей покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

"Мы имеем дело с очередным информационным вбросом, который не носит официального характера и не поддается проверке. Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте посольства РФ в Великобритании.

В заявлении также отмечается, что "граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены".

Накануне газета The Daily Telegraph написала, что власти Великобритании установили все детали "дела Скрипалей", а агентская сеть ГРУ, которая, как утверждает Лондон, стоит за отравлением в Солсбери, раскрыта и ликвидирована.

Кроме того, издание со ссылкой на источники сообщило подробности жизни пострадавших после покушения. По данным газеты, они до сих пор живет в Великобритании, и их недавно посещали друзья и родственники.

Опрошенные The Daily Telegraph эксперты также полагают, что отцу и дочери не угрожает в данный момент опасность - они будут оставаться под защитой, но свободны в передвижении.