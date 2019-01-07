СМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в Солсбери

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подвергшиеся нападению в Солсбери в марте прошлого года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, все еще проживают на юге Великобритании, пишет в понедельник газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

"Хорошо осведомленные источники сообщили, что... Скрипали, вероятно, находятся на юге Англии, проходят лечение под наблюдением узкого круга медицинских специалистов", - сообщает издание.

Один из источников газеты в службе безопасности заявил, что "они могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, в то же время гарантируя ее безопасность". "Ее владение русским языком на уровне носителя также могло бы быть полезным", - отмечает газета.

Издание также предполагает, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы работать на спецслужбы.

Кроме того, по данным издания, друзья Юлии - как британцы, так и русские, навещали ее минувшим летом. Согласно информации газеты, женщина поддерживает с ними тесные контакты.

"Хотя их лица стали знакомы абсолютно всем, видеосъемка с Юлией, которая была опубликована после отравления, доказывает, что ее, потерявшую вес и сменившую прическу и цвет волос, сложно узнать, рассматривая ее старые семейные снимки", - отмечает газета. Также, вероятно, изменена внешность и ее отца Сергея Скрипаля, пробывшего в коме девять недель.

"Он может идти по улице в шляпе или с другим цветом волос, и его никто не узнает", - полагает источник газеты, указывая на то, что по этой причине, в том числе, он не давал интервью.

Опрошенные изданием эксперты также полагают, что отцу и дочери не угрожает в данный момент опасность - они будут оставаться под защитой, но свободны в передвижении.

Кроме того, они полагают, что те сотрудники спецслужб, которые в настоящее время занимаются безопасностью Скрипалей, серьезно относятся к желаниям и решениям своих подопечных, пытаясь создать для них максимально возможный комфорт. "Их поместили в программу защиты, и эта программа нацелена на создание баланса между безопасностью и гарантией того, что они могут жить нормальной жизнью", - говорит бывший сотрудник спецслужб Филип Ингрэм, работавший в рамках этой программы с другими агентами.

"Их кураторы захотят дать им как можно больше возможностей. Если они счастливы, то это хорошо как для налогоплательщиков, так и для властей", - добавил он.

Ингрэм убежден в том, что новое место жительства Скрипалей оборудовано лучшей из возможных систем безопасности. Вероятно, отец и дочь будут жить вместе, считает другой собеседник издания.