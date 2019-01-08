В мире Отравление Сергея Скрипаля

В Солсбери начат частичный демонтаж дома Скрипаля

Подрядчики построят герметичный каркас вокруг дома, затем будет демонтирована крыша

В Солсбери начат частичный демонтаж дома Скрипаля
Дом Скрипаля в Солсбери
Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Власти британского города Солсбери приступили к частичному демонтажу дома, в котором проживал бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, сообщили местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что подрядчики сначала построят герметичный каркас вокруг дома, затем будет демонтирована крыша. Все материалы будут герметично упакованы. После этого планируется возвести над домом новую кровлю.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом в Солсбери в марте прошлого года. Лондон обвинил в отравлении российские спецслужбы.

Накануне газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники описала подробности жизни пострадавших после покушения. По данным газеты, они до сих пор живут в Великобритании, находятся под наблюдением врачей, а недавно их посещали друзья и родственники.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что отцу и дочери не угрожает в данный момент опасность - они будут оставаться под защитой, но свободны в передвижении.

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Теги: Сергей Скрипаль, Великобритания, Солсбери

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