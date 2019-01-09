Верховный суд США предписал иностранной госкомпании платить штрафы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Верховном суде США постановили, что иностранная госкомпания, от которой команда спецпрокурора Мюллера требует предоставления коммерческой информации, должна выплачивать штраф за отказ делать это, сообщил CNN.

Основная цель расследования Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ перед американскими выборами 2016 года. Судебные власти США не называют ни компанию, от которой спецпрокурора потребовал предоставить закрытые данные, ни страну, в которой она базируется. Американские СМИ отмечают, что перечень компаний из разных стран, которые могли заинтересовать спецпрокурора, достаточно велик.

В конце 2018 года окружной суд в США в данном споре встал на сторону Мюллера и обязал компанию ежедневно выплачивать штраф за отказ предоставить данные. Размер штрафа должен постепенно увеличиваться. Юристы компании оспорили это решение в Верховном суде, и там согласились приостановить решение о выплате штрафов на время рассмотрения данного вопроса.

CNN отмечает, что пока Верховный суд высказался только по вопросу о штрафах. Жалобу компании, касающуюся непосредственно запроса о предоставлении коммерческой информации, в суде еще не рассмотрели.