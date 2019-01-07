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СМИ сообщили о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести свою вторую встречу во вьетнамской столице Ханое, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское издание "Мунхва ильбо".

Так, по данным анонимных высокопоставленных источников в дипломатических кругах, пишет "Мунхва ильбо", "представители США и КНДР провели встречу в Ханое, чтобы обсудить сроки переговоров".

Агентство Bloomberg также сообщает, что ранее другая южнокорейская газета - "Чунан ильбо" - сообщала о визите Марка Ламберта из американского Госдепартамента во Вьетнам в декабре. Ламберт занимается вопросами, связанными с отношениями с КНДР. Также Вьетнам в конце ноября - начале декабря посетил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, отмечает Bloomberg.

Первая встреча двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Сам Трамп ранее уже заявил, что намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном, однако дата и место переговоров пока не объявлены.

Также Bloomberg сообщает, что в качестве места встречи двух лидеров рассматриваются Сингапур, Монголия, Швейцария.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: КНДР, Северная Корея, США, Дональд Трамп, Ким Чен Ын

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