Суд Токио отклонил просьбу адвокатов экс-главы Nissan отпустить его из-под стражи

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Токио отклонил просьбу адвокатов экс-главы автоконцерна Nissan Motor Co Карлоса Гона отпустить его из-под стражи, сообщают в среду местные СМИ.

"Прошение об отмене задержания, поданное адвокатами Гона, отклонено 9 января", - говорится в заявлении суда.

Накануне в Токио состоялось заседание суда, на котором Гон заявил о своей невиновности. Он сказал, что не получал от Nissan вознаграждения, которое не было бы полностью отражено в финансовой отчетности.

СМИ сообщили, что он заметно похудел за 50 дней пребывания под стражей.

Первоначально Гона арестовали 19 ноября в Токио, ему предъявлены обвинения в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в финансовой отчетности компании и ряде других финансовых нарушений. Также у прокуратуры есть подозрения, что он пытался переложить часть личных убытков на компанию.

Как утверждает обвинение, Гон скрыл половину полученных средств - 5 млрд иен ($44 млн) за пять лет.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", немецкий Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.