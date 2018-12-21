Экс-главе Nissan Карлосу Гону предъявили новые обвинения

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Японские прокуроры предъявили бывшему председателю совета директоров Nissan Motor Co Карлосу Гону новые обвинения, что снижает шансы на его скорое освобождение под залог, пишет Financial Times.

Как сообщила в пятницу Токийская прокуратура, Гона подозревают в том, что он подписал в октябре 2008 года контракт, который мог временно перенести убытки от торговых операций, проводившихся в интересах Гона, на баланс Nissan. Сумма возможных убытков оценивается в $16,5 млн.

В дальнейшем контракт был переведен на имя Гона, однако подразделение Nissan заплатило $14,7 млн на счета, откуда деньги могли пойти на компенсацию этих же потерь.

Подозреваемый, согласно японским законам, может находиться под арестом в течение двух дней без права на освобождение под залог, затем этот срок может быть продлен.

На этой неделе Токийский суд отклонил просьбу прокуратуры о продлении срока ареста Гона без возможности освобождения под залог по предыдущим обвинениям. Это делало возможным освобождение Гона в самое ближайшее время.

10 декабря прокуратура Токио предъявила Гону обвинение в занижении в общей сложности на $44 млн суммы вознаграждения в ее финансовой отчетности за пять лет. Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

Гон, а также бывший директор Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", немецкий Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

В 2013-2016 годах Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".