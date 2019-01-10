Находящийся под стражей в Японии экс-глава Nissan заболел

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бывший глава автоконцерна Nissan Motor Co. Карлос Гон, который в настоящее время находится под стражей в Японии, простудился, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По его данным, у задержанного неожиданно поднялась температура до 38,8 градусов по Цельсию. Врачи рекомендовали Карлосу Гону соблюдать постельный режим.

Отмечается, что из-за этого все запланированные встречи экс-главы автоконцерна с консульскими чиновниками и адвокатами отложены.

Ранее в Токио состоялось заседание суда, на котором Гон заявил о своей невиновности. Он сказал, что не получал от Nissan вознаграждения, которое не было бы полностью отражено в финансовой отчетности. Однако накануне окружной суд Токио отклонил просьбу адвокатов Гона отпустить его из-под стражи

СМИ сообщили, что он заметно похудел за 50 дней пребывания под стражей.

Первоначально Гона арестовали 19 ноября в Токио, ему предъявлены обвинения в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в финансовой отчетности компании и ряде других финансовых нарушений. Также у прокуратуры есть подозрения, что он пытался переложить часть личных убытков на компанию.

Как утверждает обвинение, Гон скрыл половину полученных средств - 5 млрд иен ($44 млн) за пять лет.