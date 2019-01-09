Посольство Ирландии запросило доступ к задержанному в Москве Полу Уилану

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Посольство Ирландии в России запросило доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану, сообщили в дипмиссии.

"Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, который был задержан в России, после получения запроса о помощи. Департамент международных дел и торговли предоставит всю соответствующую помощь по этому делу", - сказали "Интерфаксу" в посольстве Ирландии в РФ, отвечая на вопрос о том, запрашивали ли в посольстве консульский доступ к Полу Уилану.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является, - это США, Великобритании, Канада и Ирландия.

Уилан был задержан в конце декабря в Москве по подозрению в шпионаже.