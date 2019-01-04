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Задержанный в РФ Уилан запросил поддержку всех стран, гражданином которых является

Речь идет о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Обвиняемый в России в шпионаже Пол Уилан направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является, передает в пятницу ирландский телеканал RTE.

Речь идет о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии.

Утром в пятницу сообщалось, что Пол Уилан оказался гражданином не только США, но и Великобритании.

К вечеру СМИ рассказали, что он имеет также паспорта Канады и Ирландии.

Задержание Пола Уилана

В РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыЧитать подробнее

28 декабря сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Посольство США в РФ было уведомлено о задержании Уилана, сообщали "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ. В свою очередь американское посольство запросило консульский доступ к задержанному.

Брат задержанного Дэвид Уилан 1 января заявил, что Пол Уилан прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Дэвид также ранее сообщал, что Пол - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.

3 января посол США в РФ Джон Хантсман посетил задержанного Уилана в следственном изоляторе "Лефортово" и предложил ему помощь посольства.

В этот же день следствие предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он отметил, что Уилан его не признает.

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Теги: Пол Уилан, Россия, США, Великобритания, Канада, Ирландия

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