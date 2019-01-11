В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово". Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и Московской Хельсинкской группы Евгений Еникеев.

"Визуально условия его содержания в СИЗО нормальные. Он содержится в новой, отремонтированной двухместной камере, где есть телевизор, горячая вода и нормальный туалет", - сказал он.

Представитель ОНК уточнил, что по словам сотрудников СИЗО, у Уилана есть сокамерник.

"По крайней мере, нам так сказали сотрудники изолятора. Лично мы его не видели, так как в камере его не было. Возможно, он гулял или был на следственных действиях. Кто его сокамерник, мы тоже не знаем", - сказал правозащитник.

Еникеев отметил, что сотрудники изолятора не разрешили правозащитникам общение с арестантом на английском языке, мотивируя это тем, что не могут контролировать отсутствие в разговоре запрещённых для обсуждения тем.

"Из-за того, что нам запретили общение, мы не смогли узнать у него о самочувствии и наличии каких-либо пожеланий", - сказал член ОНК.

Еникеев отметил, что это не первый случай, когда сотрудники СИЗО не позволяют членам ОНК общение с иностранными гражданами, которые не говорят по-русски. До ситуации с Уиланом, сказал общественник, был аналогичный запрет на общение с другим обвиняемым в шпионаже норвежцем Фруде Бергом.

"Во-первых, закон говорит о том, что члены ОНК должны вести беседу в присутствии сотрудников СИЗО, но в законе нет ни слова, что сотрудники СИЗО должны понимать их разговор. Во-вторых, сотрудники СИЗО в этом случае должны были снимать нашу беседу на видео, что позволило бы им проверить, о чем мы говорили с обвиняемым. Но мы знаем свои права и обязанности и не стали бы подставляться, общаясь с ним по сути обвинения или по обстоятельствам дела, тем более что за такое нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной", - сказал Еникеев.

Он рассказал, что после случая с Бергом руководство ФСИН России обещало найти для СИЗО переводчика, но этого до сих пор так и не случилось.

"В ближайшее время мы вновь попытаемся пообщаться с Уиланом, чтобы узнать о его здоровье, самочувствии и пожеланиях", - резюмировал член ОНК.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Уилан проживал в США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Брат Пола Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Пол - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.