В ЛНР рассказали о покупке данных о дислокации украинских войск у офицера ВСУ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Офицер Вооруженных сил Украины за денежное вознаграждение передал представителям самопровозглашенной Луганской народной республики сведения о дислокации подразделений ВСУ, сообщает в четверг МВД ЛНР.

"В конце ноября с операторами "горячей линии" МВД ЛНР связался офицер штаба оперативно-тактической группы "Север" ВСУ. Мужчина пояснил, что ему срочно нужны 30 тыс. грн ($1075 - ИФ) для личных целей, и в связи с этим он готов продать ряд штабных документов", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что в рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских военных "была проведена предварительная проверка "продавца" и передаваемых им сведений, после чего оговоренная сумма была передана адресату".

По данным МВД ЛНР, в ходе анализа полученных материалов установлены места дислокации 11 подразделений ОТГ "Север" Вооруженных сил Украины.