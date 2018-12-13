В ЛНР заявили о передвижении большой колонны техники украинских военных в Донбассе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины наращивают группировку сил у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"По нашей информации, вчера ночью из Артемовска в сторону Попасной выдвинулась большая колонна военной техники ВСУ, а именно: самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня "Град" танки, БМП, БТРы и автомобили с боеприпасами", - сообщил Осадчий журналистам в четверг.

Он добавил, что в районе населенных пунктов Болотенное и Сизое на вновь оборудованных позициях украинских военных зафиксировано шесть БМП, три танка и три легких бронированных многоцелевых тягача. "В районе рыбхоза, вблизи населенного пункта Валуйское отмечено три самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", - добавил Осадчий.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией. По ее словам, "для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку, ее пополнение силами и средствами осуществлялось вооруженными силами Украины на протяжении последних месяцев".

С 26 ноября на Украине действует военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе с задержанием трех кораблей ВМС Украины.

После введения военного положения президент Украины Петр Порошенко заявил, что охрана границы с Россией будет усилена.