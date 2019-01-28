В мире

В ЛНР заявили о двух минометных обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины дважды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120мм, 82мм и стрелковое оружие", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись позиции народной милиции в районе населённых пунктов Раевка и Желобок.

"В результате обстрелов разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", - добавили там.

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Теги: ЛНР, Украина

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