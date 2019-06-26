Следствие Норвегии заявило, что похищенная супруга миллионера могла быть убита

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Норвежские следователи предполагают, что пропавшую супругу одного из богатейших норвежцев Тома Хагена убили, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам главного следователя Томми Броске, "нельзя исключать, что для сокрытия убийства использовалась инсценировка похищения". Однако он не стал говорить о том, были ли произведены задержания по этому делу.

В январе полиция обнародовала две видеозаписи с камер слежения, датированных 31 октября, снаружи офиса бизнесмена Хагена. Предположительно, именно в этот день пропала 68-летняя Анна-Элизабет Фалкевик-Хаген. На кадры записи попали три человека, которые могут быть причастны к исчезновению женщины.

Ранее сообщалось, что похитители выдвинули требование выплатить им порядка $10,3 млн в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена была обнаружена записка, в которой говорилось, что если он свяжется с полицией, его супруга будет убита.