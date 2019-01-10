Глава МИД Бельгии призвал соотечественников покинуть ДРК

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндер считает, что обстановка после выборов в Демократической Республике Конго (ДРК) не обещает безопасности, и предложил соотечественникам покинуть страну.

"Мы усилили наши призывы к бельгийцам, находящимся там, прося их, по возможности, не оставаться в стране, если в этом нет необходимости. Очень многие уже приняли такие решения", - приводят вечером в четверг бельгийские СМИ слова Рейндерса.

Глава МИД Бельгии дал такой совет в связи с тем, что после объявления минувшей ночью предварительных результатов президентских выборов в стране начались столкновения между сторонниками бывших кандидатов.

Как сообщалось, согласно предварительным итогам голосования, победу на выборах одержал лидер оппозиционной партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисикеди. Второе место занял кандидат от коалиции "Ламука" Мартен Файюлу. С этими результатами не согласны представители католической общины страны, которые со ссылкой на данные независимых наблюдателей заявляют о победе Файюулу.

Кандидат от созданной действующим президентом Жозефом Кабилой "Народной партии реконструкции и демократии" Эмманюэль Рамазани Шадари занял на выборах третье место.