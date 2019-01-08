Бельгийская газета высоко оценивает шансы главы МИД Бельгии на пост генсека Совета Европы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс может с высокой вероятностью сменить норвежца Турбьёрна Ягланда на посту генерального секретаря Совета Европы, говорится в прогнозе бельгийской газеты "Суар".

"Выдвижение кандидатуры, как правило, подразумевает, чтобы претендент застраховался некоторыми гарантиями, что касается его шансов на успех. Но, похоже, что Дидье Рейндерс уже фаворит", - пишет издание в своем комментарии, опубликованном на сайте в ночь на вторник.

"На данном этапе это ясно: он единственный кандидат. Но к четвергу, крайнему сроку выдвижения кандидатур, бывший литовский премьер-министр может войти в гонку", - уточняет "Суар", имея в виду экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса.

Выдвижение Рейндерса изданию подтвердили и в аппарате министра, и в Совете Европы.

"Суар" отмечает, что не существует некой отборочной комиссии как таковой для кандидатов на пост генсека Совета Европы. Но государства-члены организации могут заявить свою кандидатуру, что и сделала Бельгия несколько дней назад.

Как сообщалось, глава МИД Бельгии и министр обороны подавшего в отставку и исполняющего текущие дела до парламентских выборов в мае бельгийского правительства Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы.

"Процедура запущена, я принял решение", - привели в понедельник бельгийские СМИ слова министра, который при этом отметил, что его кандидатура будет рассматриваться 47 членами Совета Европы и выбор будет сделан в июне текущего года.

Кресло генсека Совета Европы, которое на протяжении двух мандатов занимает норвежец Ягланд, освобождается 1 октября 2019 года, однако его функции могут быть продлены на некоторое время, отмечает "Суар".