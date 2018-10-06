В Демократической Республики Конго около 50 человек погибли в пожаре после ДТП

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Около 50 человек погибли, и примерно 100 получили ожоги второй степени при пожаре, возникшем после столкновения на автотрассе бензовоза и автомобиля на западе Демократической Республики Конго, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление региональных властей ДРК.

"У нас примерно 50 погибших и 100 человек с ожогами второй степени тяжести", - приводят издания слова губернатора Центрального Конго в ДРК Ату Матабуаны.

ДТП произошло в населенном пункте, пожар быстро перекинулся на жилые дома.