Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой из-за Мадуро

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Парагвая Марио Бенитес объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, передает парагвайское телевидение.

Этот шаг связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок.

В Венесуэле был нарушен выборный процесс, в связи с чем власти Парагвая признали выборы в этой стране незаконными, вследствие чего принято решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, закрытии посольства Парагвая в Венесуэле и выводе всего парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в Каракасе, заявил в четверг Бенитес.

Дипломатам из Венесуэлы в свою очередь предписано покинуть территорию Парагвая.

В то же время парагвайские власти на основании региональных инициатив намерены продолжать оказывать поддержку венесуэльцам, решившим покинуть страну ввиду затяжного кризиса в стране.