Нефть подешевела в пятницу, но завершила неделю рекордными ростом за два года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в пятницу, однако завершают неделю максимальным ростом за два года на оптимизме по поводу сокращения поставок со стороны ОПЕК+ и роста мировой экономики.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на $0,48 (0,78%) - до $61,20 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость Brent поднималась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря 2018 года.

Цена февральского контракта на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,32 (0,61%) - до $52,27 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 7,3%, WTI - на 9%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние.

Дополнительную поддержку рынку нефти оказали заявления председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв намерен придерживаться курса на осторожное и взвешенное повышение процентных ставок в этом году.

"Настроение инвесторов улучшается, и рынок приходит к пониманию, что глобальная экономика и мировой спрос на топливо не собираются прекращать рост, - говорит глава отдела макроэкономических исследований в Julius Baer Group Норберт Рюкер. - Более того, появилась уверенность в том, что нефтедобывающие страны сократят поставки, как и обещали, чтобы сбалансировать рынок".