Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю, если "шатдаун" затянется, считает советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет.

Несмотря на то, что такие потери ослабят рост экономики страны лишь 0,05 процентного пункта, они могут затруднить достижение правительством США цели обеспечения стабильного роста ВВП на уровне 3%, пишет Politico.

Работа части федеральных ведомств в США остановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

"Я не ожидаю, что экономические последствия "шатдауна" будут серьезными, если, конечно, он завершится относительно быстро", - заявил Хассет.

Порядка 800 тыс. государственных служащих, отправленных в отпуск без содержания заработной платы или продолжающих работать, но не получающих зарплатных чеков из-за "шатдауна", будут вынуждены сокращать расходы, отмечают эксперты. Частные подрядчики, работающие с государством, уже ощутили на себе негативные последствия в результате потерянного бизнеса.

Рейтинговое агентство Fitch ранее на этой неделе заявило о рисках "шатдауна" для кредитоспособности США, отметив, что, если он затянется, страна рискует потерять наивысший рейтинг "AAA".

Власти США пообещали частично выплатить зарплаты служащим, отправленным в вынужденный отпуск из-за приостановки работы госучреждений.

В октябре 2013 года, когда "шатдаун" продлился 16 дней, расходы государства лишь на зарплатные выплаты составили $2,5 млрд, не говоря уже о потерянной выручке госучреждений, включая, например, национальные парки, которые также не работали.

В 2018 году лишь четверть государственных операций осталась без финансирования, поэтому расходы приблизятся к уровню 2013 года лишь при серьезном затягивании "шатдауна".

Частичная остановка работы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) привела к заморозке рынка IPO в США, в то время как прекращение выпуска ключевой статистики Минсельхозом создает проблемы для фермеров и трейдеров.

"Статистические отчеты по сельскохозяйственному сектору Минсельхоза США считаются информационным эталоном для трейдеров по всему миру", - отмечает президент Teucrium Trading Сол Джилберти.

"Чем дольше тянется "шатдаун", тем больше Минсельхозу придется наверстывать, когда он закончится", - цитирует эксперта MarketWatch.

"Это может означать, что потенциальное изменение данных, которое могло бы закладываться в цены сельхозтоваров постепенно, в процессе публикации отчетов, ударит по рынку неожиданно, когда выйдет один обобщенный отчет, - говорит Джилберти. - Это может привести к усилению волатильности и неожиданным экстремальным изменениям цен".

Эксперты отмечают, что "шатдаун" пришелся на тот момент, когда неопределенность в отношении перспектив экономики США уже достаточно высока. Глобальный рост замедляется, напряженность в торговой сфере остается серьезной, и американская экономика начинает чувствовать на себе последствия повышения процентных ставок.

В связи с этим, большинство экспертов ожидает, что темпы роста ВВП США замедлятся в 2019 году и будут ниже цели Трампа на уровне 3%