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В Белом доме назвали абсурдной статью о негласном расследовании ФБР связей Трампа с РФ

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"Это абсурд. В отличие от Обамы Трамп на самом деле жесток с Россией", - заявила пресс-секретарь

В Белом доме назвали абсурдной статью о негласном расследовании ФБР связей Трампа с РФ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс
Фото: Reuters

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс раскритиковала статью New York Times, в которой утверждалось, что Федеральное бюро расследований после отставки его директора Джеймса Коми негласно начало проверку действий президента Трампа.

"Это абсурд. Джеймс Коми был уволен, потому что он опорочивший свою репутацию политик, а его заместитель Эндрю Маккейб, который руководил (бюро - ИФ) в то время, - известный лжец, уволенный из ФБР. В отличие от (бывшего - ИФ) президента Обамы, который позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой, президент Трамп на самом деле жесток с Россией", - заявила Сандерс.

Ранее сообщалось, что NYT опубликовала статью о негласном расследовании действий президента США. По словам газеты, у руководства и агентов ФБР во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с РФ. Однако на тот момент ведомство приняло решение повременить с началом расследования, так как в бюро не были уверены в том, как следует подойти к проверке такой значимости и масштаба.

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Теги: США, Дональд Трамп, ФБР

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