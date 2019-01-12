Что случилось этой ночью: суббота, 12 января

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Негласное расследование ФБР, авария на Транссибе, воздушная атака на Дамаск

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- NYT опубликовала статью о негласном расследовании действий президента США. По словам газеты, у руководства и агентов ФБР во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с РФ. В Белом доме информацию назвали абсурдом.

- Калифорнийский университет рекомендовал не использовать WhatsApp в Китае. Администрация университета разослала студентам и сотрудникам электронное письмо с просьбой отказаться от мессенджера из-за возможности перехвата сообщений властями КНР. Как уточнили в Калифорнийском университете, Китай может использовать переписку с целью "предъявления обвинений" или "в качестве предлога для отказа на выезд" из Китая.

- ЦИК Украины отказал в регистрации двум кандидатам на пост президента. Комиссия, рассмотрев документы Виталия Велидченко и Сергея Фаренюка, установила их несоответствие требованиям избирательного закона.

- Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на Восточно-Сибирской железной дороге. При инциденте никто не пострадал. Движение на Транссибе перекрыто из-за ремонтных работ.

- СМИ сообщили о воздушной атаке на Дамаск. Израильские самолеты нанесли удары по району расположения международного аэропорта.

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