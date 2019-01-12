Пожарные сообщили о 12 тяжело раненых при взрыве в Париже

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Взрыв, произошедший в субботу в центре Парижа, привел к тому, что 12 человек получили тяжелые ранения, сообщает французское радио со ссылкой на пожарных.

При этом состояние пяти из них оценивается как критическое.

Ранее поступали данные о минимум 20 пострадавших.

При этом радиостанция "Франс-энфо" передает со ссылкой на пожарную службу, что, по последней информации, ранено значительно больше человек - 36.

Как сообщалось, в булочной в девятом округе Парижа утром сначала разгорелся пожар, затем прогремел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа.