Наместник Киево-Печерской лавры отверг обвинения в незаконном строительстве

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал ложными заявления о якобы незаконно построенных 16 зданиях на территории этой обители.

Соответствующее заявление сделал, в частности, на днях бывший директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец.

"Все, что возрождается на территории Киево-Печерской лавры, возрождается на фундаментах зданий, которые они, директор заповедника и так называемые сотрудники культуры, в свое время разрушили. Если вы возьмете литографию 1908 года с видом лавры, то увидите, сколько там было корпусов, которых не стало", - сказал наместник обители в комментарии на ее канале в YouTube.

По словам митрополита, к строительству каждого здания привлекаются все профильные государственные структуры.

"Чтобы что-то начать делать, мы должны, в первую очередь, создать проектную документацию, мы должны пройти градостроительный совет, получить разрешение министерства строительства и архитектуры, согласовать работы с ЮНЕСКО и с министерством культуры. И только когда мы получаем все необходимые документы, только тогда мы приступаем к строительству", - подчеркнул наместник.

Обвинения в свой адрес в незаконном строительстве он связывает с желанием властей передать Киево-Печерскую лавру недавно созданной украинской церкви.