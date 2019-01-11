В УПЦ назвали провокацией заявления о пропаже икон в Киево-Печерской лавре

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заявления министра культуры Украины Евгения Нищука о якобы имевшей место краже икон в Киево-Печерской лавре ничем не обосновано, утверждает глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Сейчас эти заявления звучат достаточно абстрактно. Что-то и куда-то исчезло, и никто об этом не знает", - сказал священник в интервью изданию "Апостроф".

По его мнению, основанием для заявлений о краже должно быть заключение комиссии, которая обследовала все эти культурные ценности.

"На основании этого заключения должностное лицо может утверждать, что состоялось исчезновение таких вещей, предоставляется перечень этих вещей, и тогда мы уже конкретно можем говорить по каждому объекту культурного наследия - что, как, почему, чтобы было понятно. А сейчас непонятно, с какой целью и для чего это делается. Поэтому сейчас это просто непредметные разговор", - добавил юрист УПЦ.

При этом он назвал заявление Нищука провокацией, отметив, что "министр не подтвердил свои слова никакими документами или хотя бы какими-то доказательствами".

Вместе с тем представитель УПЦ подтвердил, что комиссия проводила обследование более 800 объектов и оформила свое заключение еще в декабре 2018 года.

"Мы не имеем доступа к этому документу. Там более 800 объектов обследовано. Каждый день комиссия посещала и проверяла определенное количество объектов. Почему он сейчас не подписывается и не публикуется - я не знаю", - добавил священник.

Ранее министр культуры Украины в прямом эфире телеканала "Прямой" заявил о том, что в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких ценных икон.