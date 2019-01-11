Сильнейшие за последние 20 лет снегопады обрушились на Австрию, Германию и Чехию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию и Чехию, альпийские курорты продолжит засыпать снегом в выходные, сообщает телеканал Deutsche Welle.

"Самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, юг Германии и некоторые районы Чехии. На баварском курорте Берхтесгаден объявлено чрезвычаное положение, австрийский город Альтаусзе был полностью погребен под снегом. В Австрии ожидают выпадения еще около полуметра снега на выходных", - передает телеканал.

Сильнейшие снегопады уже привели к гибели нескольких человек. В Австрии с начала недели погибло как минимум восемь человек. В Мюнхене 9-летний ребенок погиб под деревом, которое упало под тяжестью снега.

"На австрийском курорте Цель-ам-Зее спасатели помогли девяти туристам выбраться из снежного плена во время катания вне трассы. Автомобильные дороги к курортам Лех и Обертауэрн перекрыты из-за возможного схода лавин", - уточняет DW.

Как отмечает телеканал, автомобилисты испытывают большие трудности при путешествии по югу Германии, поскольку дорога перекрыта грузовиками, которые скользили по ней. Движение поездов нарушили упавшие деревья, а несколько рейсов в аэропорту Мюнхена и Франкфурта были отменены из-за снегопада.