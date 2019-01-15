Россиянина убили в Абхазии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Абхазии неизвестные убили 41-летнего гражданина России, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

"Двое злоумышленников в масках проникли на территорию частного дома в селе Тамыш Очамчырского района, где проживал Михаил Маслов, но были застигнуты хозяином, после чего нанесли последнему огнестрельное ранение в левую ногу. От полученного ранения мужчина скончался", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили журналистам в администрации Очамчырского района, погибший - уроженец Костромы, вместе с семьей переехал в Абхазию пять лет назад.

Районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом" (ст. 99 УК Абхазии).