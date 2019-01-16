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Бизнесмен из Москвы лишился глаз в результате покушения в Абхазии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Абхазии в результате взрыва неустановленного устройства тяжелые ранения получил московский предприниматель Михаил Еваленко. Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, инцидент произошел в городе Пицунда в минувший вторник.

По данным ведомства, очаг взрыва располагался на стыке капота и лобового стекла автомобиля Audi Q-7. "В медучреждение доставлен владелец автомобиля Михаил Львович Еваленко 1966 г.р., временно проживающий в поселке Лдзаа, который находился в непосредственной близости от автотранспортного средства", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Гагрского района, пакет со взрывчаткой находился между лобовым стеклом автомобиля и капотом. "Когда владелец автомобиля попытался извлечь пакет, произошел взрыв", - отметили в прокуратуре.

По одной из версий, целью взрыва было убийство Еваленко. Пострадавший был доставлен в больницу в Сочи. Во время операции ему пришлось удалить оба глаза.

Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статье "покушение на убийство".

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Теги: Абхазия

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