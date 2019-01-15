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Порошенко подтвердил гарантии тем, кто останется верен "церкви Московского патриархата"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Петр Порошенко заявил, что как президент Украины гарантирует защиту и тем, кто перешел в новую православную церковь, и тем, кто остался верен "церкви Московского патриархата".

"Я как президент гарантирую, что тот, кто примет решение и останется в церкви, которая сохраняет единство с Русской церковью, это его выбор - нравится он, не нравится, - его выбор будет защищен. Но я также гарантирую и защиту... каждому приходу, который примет решение присоединиться к новой церкви", - сказал Порошенко по окончании благодарственного молебна за получение томоса об автокефалии во вторник в Луцке.

По его словам, восемь приходов в Волынской области перешли под юрисдикцию новой церкви Украины.

Порошенко посоветовал "не искать в томосе отсутствие автокефалии". "Сейчас кто-то недоволен, что у нас есть томос, кому-то не нравятся наши благодарственные молитвы... Кто-то ищет в этом томосе отсутствие автокефалии. Не найдет. И не слушайте ваших инструкций из Москвы. Они точно до добра не доведут", - сказал он.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Епифаний. 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

По данным Украинской православной церкви (МП), в конце 2012 года в ее составе пребывало 11 тыс 393 прихода.

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Теги: Украина, УПЦ, Петр Порошенко

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