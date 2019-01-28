Порошенко подписал закон о смене подчиненности религиозных организаций

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, определяющий механизм смены подчиненности религиозных организаций, сообщается на сайте главы государства в понедельник.

Закон был принят Верховной Радой 17 января 2019 года.

Согласно документу, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Такое собрание могут созывать ее члены.

По новому закону, решение о смене подчиненности принимается не менее чем двумя третями голосов от количества членов религиозной общины, необходимого для того, чтобы общее собрание считалось полномочным согласно его уставу. Такое решение подкрепляется подписями членов соответствующей религиозной общины, поддержавшими его.

Смена подчиненности религиозной общины, согласно закону, не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин. Часть общины, не согласная с таким решением, о смене подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем). Такие изменения внесены в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Кроме того, принятым законом народные депутаты внесли некоторые изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.