Патриарх Варфоломей вручил томос главе новой церкви Украины

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.

Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.

На вручении томоса присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос - вручено!", - написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (Московского патриархата) в ПЦУ.

Накануне патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Как заявили в Московском патриархате в воскресенье, православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве.