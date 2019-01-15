В палату представителей США внесут резолюцию о блокировке снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер во вторник объявил, что вносит проект резолюции, который, по его словам, призван блокировать снятие санкций с компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

"Сегодня я вношу проект резолюции, чтобы предотвратить снятие санкций министерством финансов США с компаний, контролируемых Олегом Дерипаской", - говорится в его заявлении, распространенном на его сайте.

Он отметил, что брифинг министра финансов Стивена Мнучина для конгрессменов, состоявшийся на прошлой неделе на тему снятия санкций, вызвал у него больше вопросов, нежели ответов. "Хотя я понимаю попытки министерства финансов снизить долю господина Дерипаски в "РусАле" и, тем самым, успокоить мировой рынок алюминия, в отношении этого решения остается большое количество серьезных вопросов", - отмечается в заявлении.

По данным агентства Bloomberg, ожидается, что позднее во вторник Мнучин встретится с республиканцами сената США.

Накануне сообщалось, что лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер хочет добиться проведения голосования о санкциях в отношении "РусАла" во вторник.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные О.Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.