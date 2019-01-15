Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
В мире

В палату представителей США внесут резолюцию о блокировке снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер во вторник объявил, что вносит проект резолюции, который, по его словам, призван блокировать снятие санкций с компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

"Сегодня я вношу проект резолюции, чтобы предотвратить снятие санкций министерством финансов США с компаний, контролируемых Олегом Дерипаской", - говорится в его заявлении, распространенном на его сайте.

Он отметил, что брифинг министра финансов Стивена Мнучина для конгрессменов, состоявшийся на прошлой неделе на тему снятия санкций, вызвал у него больше вопросов, нежели ответов. "Хотя я понимаю попытки министерства финансов снизить долю господина Дерипаски в "РусАле" и, тем самым, успокоить мировой рынок алюминия, в отношении этого решения остается большое количество серьезных вопросов", - отмечается в заявлении.

ЭкономикаЕвропейские послы написали в Конгресс о важности снятия санкций с РусАлаЧитать подробнее

По данным агентства Bloomberg, ожидается, что позднее во вторник Мнучин встретится с республиканцами сената США.

Накануне сообщалось, что лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер хочет добиться проведения голосования о санкциях в отношении "РусАла" во вторник.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные О.Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Олег Дерипаска

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Зайцы-каннибалы, умная миска для животных и дискретность пространства-времениПодробнее
 Суд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
Гражданке Белоруссии дали условный срок за проведение секс-тренинга в ПаттайеПодробнее
 Астрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыруАстрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыру
Ученые предполагают, что им удалось обнаружить новый способ "питания" черных дырПодробнее
 Из-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда
Президент США заявил, что перед этим отказался от идеи попросить жену и дочь приготовить пару салатов на скорую рукуПодробнее
Глава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитомГлава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом
Дмитрий Рогозин пригласил Брайденстайна в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросыПодробнее
 Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ
"Вся Православная церковь, ее митрополит, архиепископ и епископ, ее монастыри и приходы, а также все церковные учреждения в ней, отныне автокефальны, независимы и самоуправляемы", - говорится в текстеПодробнее
 Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концертеМэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
На Павла Адамовича вечером в воскресенье напал судимый за ограбление банков полякПодробнее
 Американский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКСАмериканский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКС
В ближайшие часы он должен приводниться в Тихом океане после пятинедельного пребывания в составе Международной космической станцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске

Что произошло за день: вторник, 15 декабря

Подтопление трех новых станций метро в Москве, новые жертвы взрыва в Шахтах и приговор Насте Рыбке в Таиланде Подробнее

Взрыв в гостиничном комплексе в Кении унес жизни пяти человек

В палату представителей США внесут резолюцию о блокировке снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

Фотохроника 15 января

Фотохроника 15 января6 фото

Гандболисты сборной России уступили Бразилии в матче ЧМ

Опустившись на четвертое место в группе, российская команда попала под перспективу не выйти в следующий этап Подробнее

Москву встревожила готовность США приостановить действие ДРСМД со 2 февраля

Россия обогнала Тайвань по числу вузов в рейтинге Times Higher Education

В ДТП под Воронежем с семью жертвами погиб директор Оскольского меткомбината

Жена экс-главы Серпуховского районе заявила, что у мужа никогда не было имущества на 10 млрд рублей

На Курском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Цена нефти Brent превысила $60 за баррель

Комикс о Дэдпуле по просьбе издательства оценивал эксперт Роскомнадзора

Кандидат на пост генпрокурора США выступил за обнародование результатов расследования Мюллера

РФ предложила США меры для снятия озабоченности по ракете 9М729 в контексте ДРСМД

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снизится до $80,7

Власти США удвоили оценку ущерба от "шатдауна"

"Победа" может прекратить международные рейсы из "Пулково" из-за действий погранслужбы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');