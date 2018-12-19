Экономика

Минфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 дней

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Сообщается, что доля Олега Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%

Минфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 дней
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - OFAC - подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, - в среду уведомила Конгресс о намерении исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. При этом их владелец Олег Дерипаска остается в SDN List.

В письме, опубликованном на сайте Минфина США раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски. Так, его доля в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Частью схемы по снижению доли Дерипаски в En+ будет реализация приостановленной после введения санкций сделки, в рамках которой швейцарский трейдер Glencore меняет свою долю в "РусАле" на пакет в En+. Часть пакета Дерипаска передаст благотворительному фонду.

Кроме того, OFAC сообщает, что ВТБ или другая структура, не включенная в SDN list, получит акции Дерипаски в En+, находящиеся в залоге у банка.

"Согласно условиям снятия санкций, ВТБ иди другая не входящая в SDN list структура, одобренная OFAC, станет владельцем пакета акций Дерипаски в En+, который ранее был заложен в качестве обеспечения по обязательствам компаний, контролируемых Дерипаской, в ВТБ", - говорится в сообщении американского регулятора. Также OFAC сообщил, что ВТБ передаст право голоса по акциям En+, которые он получит, "независимой третьей стороне".

En+ сформирует новый совет директоров, в котором 8 из 12 мест займут независимые директора, причем шесть человек будут гражданами США или Великобритании. Дерипаска сможет номинировать только четырех директоров.

Дерипаска не получит средств от сокращения своей доли в En+.

Размер пакета En+, находящийся в залоге у ВТБ, OFAC не называет. ВТБ уже является акционером компании - сейчас банку напрямую принадлежит 9,62% En+. Долю в компании ВТБ увеличил в прошлом году, банк в результате margin call (стоимость бумаг компании обвалилась после включения в "черный список" Минфина США) получил пакет в размере 6,25%, принадлежавший сингапурской AnAn Group и находившийся в залоге у ВТБ по сделке репо. Участие ВТБ в схеме, которая позволит снизить долю Дерипаски в En+, обсуждалось с самого начала ее разработки.

"Банк ВТБ приветствует любое решение, которое позволит вывести En+ из-под санкций США, и готов принять участие в реализации плана, согласованного с OFAС", - отмечали ранее в пресс-службе ВТБ.

Санкции против "РусАл" и En+ Group

"РусАл", En+ Group и другие компании Дерипаски в апреле были включены в SDN List, что означает заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивает контрагентов компании во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций.

Тем временем En+ (через нее Дерипаска контролирует "РусАл") разработала и уже в апреле начала реализовывать план вывода компании из-под санкций. В рамках этого плана Дерипаска покинул совет директоров En+ и "РусАла" (так же поступили и еще семь директоров, представлявших интересы Дерипаски в совете алюминиевой компании), а пост президента En+ оставил аффилированный с бизнесменом Максим Соков.

В августе Financial Times сообщила, что Дерипаска представил OFAC окончательный вариант вывода своих компаний из-под санкций. Он согласился сократить свою долю в En+ с 70% до менее чем 45%.

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Теги: США, РусАл, En+

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