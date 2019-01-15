Сенаторы через несколько часов проголосуют по блокировке снятия санкций США со связанных с Дерипаской компаний

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Сенате США в ближайшие часы, как ожидается, состоится голосование по резолюции о блокировке снятия санкций с компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, передают американские СМИ.

По предварительным данным, голосование состоится во второй половине дня по местному времени.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, ожидается, что перед этим голосованием Стивен Мнучин встретится с республиканцами сената США, чтобы убедить их не поддерживать подготовленный демократами проект резолюции. Похожую встречу с сенаторами он уже проводил на прошлой неделе.

Помимо этого, как сообщалось, ранее во вторник лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер заявил, что вносит законопроект, который призван блокировать снятие санкций с компаний, связанных с Дерипаской.

Накануне сообщалось, что лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер хочет добиться проведения голосования о санкциях в отношении "РусАла" во вторник.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка вероятнее всего не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали О.Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.