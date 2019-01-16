Киргизские оппозиционеры предложили лишить русский язык статуса официального

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Более 40 оппозиционных движений Киргизии предлагают внести в Конституцию изменения, в том числе лишающие русский язык статуса официального, сообщил в среду журналистам бывший генпрокурор республики Азимбек Бекназаров.

По его словам, оппозиция готовит проведение конституционного референдума и обсуждает вопросы, которые будут вынесены на всенародное голосование.

"Русский язык нам нужен, но в качестве языка международного общения, а государственным языком должен быть киргизский", - заявил Бекназаров.

Он пояснил, что новый статус русского языка также должен быть закреплен в Конституции, русский должен преподаваться повсеместно в Киргизии наряду с английским, но все делопроизводство должно вестись исключительно на киргизском, выступления и мероприятия также должны проводиться на государственном языке. Политик назвал это предложений мерой по поддержке киргизского языка.

В то же время Бекназаров высказал сомнения, что вопрос о статусе русского языка все-таки вынесут на всенародное голосование.

Оппозиционер сообщил, что референдум предлагается провести 24 ноября и вынести на него вопросы, связанные с "обновлением Конституции, выбором формы правления и административно-территориального деления". Киргизская оппозиция предлагает отказаться от парламентской формы правления в пользу президентской, указывая, что "парламент все равно остается послушным главе государства".

Официальный статус русского языка был закреплен в Конституции в начале 2000-х годов и сохранялся, несмотря внесенные за эти годы многочисленные изменения в Основной закон.

Инициирующие проведение конституционного референдума политики выступали против проведения в 2016 году бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым реформы, которая была названа "шагом по пути к усилению парламентской формы правления". Противники апеллировали к тому, что в республике есть мораторий на изменение Конституции, который истекает в сентябре 2020 года.

Реформа привела к серьезным политическим разногласиям между главой государства и его соратниками по Временному правительству, сформированного после смены власти в апреле 2010 года. Бывшие соратники обвинили Атамбаева в попытке закрепить свою власть.