Главные новости
В РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваВ РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию
В мире

Киргизские оппозиционеры предложили лишить русский язык статуса официального

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Более 40 оппозиционных движений Киргизии предлагают внести в Конституцию изменения, в том числе лишающие русский язык статуса официального, сообщил в среду журналистам бывший генпрокурор республики Азимбек Бекназаров.

По его словам, оппозиция готовит проведение конституционного референдума и обсуждает вопросы, которые будут вынесены на всенародное голосование.

"Русский язык нам нужен, но в качестве языка международного общения, а государственным языком должен быть киргизский", - заявил Бекназаров.

Он пояснил, что новый статус русского языка также должен быть закреплен в Конституции, русский должен преподаваться повсеместно в Киргизии наряду с английским, но все делопроизводство должно вестись исключительно на киргизском, выступления и мероприятия также должны проводиться на государственном языке. Политик назвал это предложений мерой по поддержке киргизского языка.

В то же время Бекназаров высказал сомнения, что вопрос о статусе русского языка все-таки вынесут на всенародное голосование.

Оппозиционер сообщил, что референдум предлагается провести 24 ноября и вынести на него вопросы, связанные с "обновлением Конституции, выбором формы правления и административно-территориального деления". Киргизская оппозиция предлагает отказаться от парламентской формы правления в пользу президентской, указывая, что "парламент все равно остается послушным главе государства".

Официальный статус русского языка был закреплен в Конституции в начале 2000-х годов и сохранялся, несмотря внесенные за эти годы многочисленные изменения в Основной закон.

Инициирующие проведение конституционного референдума политики выступали против проведения в 2016 году бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым реформы, которая была названа "шагом по пути к усилению парламентской формы правления". Противники апеллировали к тому, что в республике есть мораторий на изменение Конституции, который истекает в сентябре 2020 года.

Реформа привела к серьезным политическим разногласиям между главой государства и его соратниками по Временному правительству, сформированного после смены власти в апреле 2010 года. Бывшие соратники обвинили Атамбаева в попытке закрепить свою власть.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Киргизия
В мире
В Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценариюВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию
В правительстве страны считают, что лучшим вариантом стала бы ратификация существующего соглашения с ЕСПодробнее
 McDonald's лишился прав на "Биг-Мак" в ЕвропеMcDonald’s лишился прав на "Биг-Мак" в Европе
Спор открыла ирландская сеть ресторанов Supermac's, которой до сих пор не позволяли открывать рестораны в ЕСПодробнее
 Оттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадцаОттава попросила Пекин помиловать приговоренного к казни канадца
Ллойд Шеленберг признан виновным в контрабанде 222 кг наркотиковПодробнее
 Доказательства лжи экс-главы штаба Трампа следствию представлены судуДоказательства лжи экс-главы штаба Трампа следствию представлены суду
Соответствующие документы опубликовала команда спецпрокурора МюллераПодробнее
Путин назвал опасным политиканством создание новой церкви на УкраинеПутин назвал опасным политиканством создание новой церкви на Украине
РФ не будет вмешиваться в церковные процессы на Украине, пообещал российский президентПодробнее
 Британский парламент проголосовал против соглашения по BrexitБританский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
Тереза Мэй заявляет, что по-прежнему нацелена на выход из ЕСПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Зайцы-каннибалы, умная миска для животных и дискретность пространства-времениПодробнее
 Суд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
Гражданке Белоруссии дали условный срок за проведение секс-тренинга в ПаттайеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваВ РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценариюВ миреПутин назвал опасным политиканством создание новой церкви на УкраинеВ миреMcDonald's лишился прав на "Биг-Мак" в ЕвропеЭкономикаСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе "ЮТэйр"

Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Ленобласти

Двухэтажное здание полностью разрушено Подробнее

Персонал завода в Кингисеппе успели эвакуировать до обрушения в цехе

Запорожский митрополит обвинил власти на Украине в попытке "притянуть Бога за бороду"

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 17 января

Пожар после взрыва на заводе в Ленобласти локализовали

Бизнесмен из Москвы лишился глаз в результате покушения в Абхазии

На заводе в Ленобласти произошел взрыв

На заводе в Ленобласти произошел взрывПо данным источника, пострадали три человека, в здании начался пожар Подробнее

Якутские ученые запатентовали новый метод лечения холодовых травм

Суд подтвердил обязанность "Победы" обеспечить оказание первой помощи на борту

Девочка-инвалид задохнулась в московском лечебном центре

Киргизские оппозиционеры предложили лишить русский язык статуса официального

На переговорах в Женеве США предъявили РФ ультиматум об уничтожении ракеты 9М729

Курс евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря

Монастырь в Грузии, описанный в поэме "Мцыри", вновь открыли для посещений

ВС признал незаконным предписание ФАС по снижению тарифов в приморском порту НМТП

РФ в 2018 году увеличила экспорт продукции АПК на 20%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');