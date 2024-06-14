Суд в Бишкеке оправдал всех фигурантов дела о массовых беспорядках

Обвинение просило для них по 20 лет лишения свободы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека оправдал всех фигурантов дела об организации и подготовке к массовым беспорядкам за отсутствием состава преступления, сообщили журналистам адвокаты подсудимых.

Решение суда огласил судья Марат Сыдыков. Все находящиеся под стражей фигуранты будут переведены под домашний арест до вступления в силу официального приговора.

Обвинение запросило для подсудимых по 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества, вменив им организацию и подготовку к массовым беспорядкам с последующим захватом власти в Киргизии. Это дело в октябре 2022 года возбудило МВД Киргизии после того, как в стране был создан комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. Тогда были задержаны два десятка оппозиционеров и общественных активистов, у них прошли обыски.

Среди арестованных бывший генпрокурор республики Азимбек Бекназаров, бывшая судья Конституционного суда Киргизии Клара Сооронкулова, экс-глава Госкомитета нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев, бывший спикер парламента Канатбек Исаев, бывшие депутаты парламента страны Равшан Джээнбеков, Асия Сасыкбаева, Кубанычбек Кадыров.

Участники комитета в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища выступали против достигнутых договоренностей Киргизии и Узбекистана о демаркации границы и о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. По этому соглашению, земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров переходит Узбекистану, Киргизия получает 19 699 гектаров.