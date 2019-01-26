Пострадавший при покушении в Абхазии бизнесмен из Москвы скончался в больнице

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В субботу в одной из московских больниц скончался гражданин России Михаил Еваленко, который пострадал ранее при взрыве в Абхазии, сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре республики.

Московский предприниматель Еваленко длительное время проживал в Абхазии. После взрыва его госпитализировали в сочинскую больницу, где ему была проведена операция. Врачи называли его состояние крайне тяжелым.

Как сообщила на своей странице в фейсбуке бывшая супруга Еваленко Эльвира Агурбаш, перевезти раненого предпринимателя в Москву удалось благодаря его старшему сыну.

"Отец моих детей, которого взорвали на территории Абхазии, умер. Я хочу знать имя убийц", - сказала в видеобращении Эльвира Агурбаш.

Московский предприниматель Еваленко получил тяжелые ранения 15 января в городе Пицунда, в результате подрыва взрывного устройства, установленного неизвестными на капоте его автомобиля Audi Q-7. В результате взрыва Еваленко лишился глаз.

По данному факту прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство" УК Абхазии.