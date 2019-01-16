Запорожский митрополит обвинил власти на Украине в попытке "притянуть Бога за бороду"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука предупредил, что украинских политиков ждет позор за попытки подчинить себе Церковь на Украине.

"Реанимируя средневековый постулат "чья власть, того и Церковь", Вы пытаетесь "притянуть Бога за бороду" к ногам своих хозяев ради того, чтобы выслужиться перед ними. Помните, что на чужом несчастье счастья не построить, и все плохое возвращается сторицей к человеку, сотворившему зло", - напомнил митрополит Лука в открытом обращении к главе Новониколаевской районной госадминистрации Владимиру Грянистому.

В своем письме митрополит отмечает, что государственная должность не делает небожителем и не освобождает от соблюдения Конституции.

"Ваши действия по принуждению путем уговоров и запугивания духовенства Новониколаевского благочиния Запорожской епархии УПЦ с целью уклонения в раскол через предательство Церкви-Матери - Украинской православной церкви, которая родила их как священников, полностью противоречат этой статье, что являет собой нарушение присяги государственного служащего", - написал чиновнику иерарх.

Попутно он напоминает, что в истории было множество попыток политиков уничтожить или подчинить себе Церковь. Такие действия предпринимали Нерон, Максимилиан, Робеспьер, Сталин, Гитлер, Хрущев и "их верные прислужники", однако "все их потуги были разрушены Богом", а Церковь "как стояла, так и стоит".

"Что сохранилось в народной памяти об упомянутых выше лицах? Позор и народное порицание! Сегодня в этот список история вписывает имена тех, кто решил поднять руку на Украинскую православную церковь", - сказано в обращении.

Правящий архиерей Запорожья напоминает чиновнику, что и он был рожден в УПЦ "для жизни вечной", которую теперь ради "чечевичной похлебки" и подачек от власть имущих решил предать.

"Предательство Христа как главы Церкви влечет за собой и наказание потомков предателя, поэтому, предавая Церковь, Вы сами проклинаете свой род!" - пишет митрополит.