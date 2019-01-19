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Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси

Глава бывшего Киевского патриархата, которого РПЦ предала анафеме еще в 1990-е, именует себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины

Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко)
Фото: ТАСС, Петр Сивков

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Именно в таком качестве он благословил поминать его за богослужениями недавно созданной церкви Украины, что следует из распоряжения, опубликованного в блоге протодиакона Андрея Кураева. Следом за Филаретом, согласно документу, следует поминать и формального главу этой церкви Епифания (Думенко). Предстоятель новой Православной церкви Украины Епифаний получил томос из рук Вселенского патриарха Варфоломея 6 января в Стамбуле.

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Новую церковную структуру Филарет называет Украинской православной церковью, а сам документ напечатан на бланке бывшего Киевского патриархата.

15 декабря Филарет согласился по настоянию Константинополя снять с себя патриарший куколь, однако оставил за собой титул почетного духовного наставника новообразованной церкви.

На днях экзарх Константинополя архиепископ Даниил выразил недовольство тем, что Филарет так и не отошёл от руководства новой церковью и не даёт Епифанию развернуться в полную силу.

Каноническая УПЦ не признает новую церковь и не признавала Киевский патриархат Филарета, который был предан анафеме еще в 1990-е годы.

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Теги: Украина, патриарх Филарет, УПЦ КП

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