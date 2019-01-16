Альянс крупных мировых компаний возьмется за борьбу с загрязнением пластиком

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Крупные международные компании в среду объявили о создании новой организации, задачей которой станет разработка и внедрение решений по борьбе с загрязнением окружающей среды, в особенности водных ресурсов, пластиковыми отходами.

В Альянс по борьбе с загрязнением пластиком (AEPW) входят около тридцати компаний. Его главой назначен Дэвид Тейлор, который является председателем совета директоров, президентом и главным исполнительным директором Procter & Gamble, сообщается в пресс-релизе компании.

Члены AEPW сформировали первоначальный фонд в размере $1 млрд. В ближайшие пять лет планируется инвестировать $1,5 млрд в инициативы по удалению пластиковых отходов из окружающей среды.

Средства будут направлены, в частности, на очистку десяти крупнейших рек мира, включая Амур.

Согласно данным организации Ocean Conservancy, почти 80% пластикового мусора попадает в океан с суши, большая часть - по рекам. Более того, одно из исследований показало, что 90% пластиковых отходов в океан приносят крупнейшие мировые реки: восемь в Азии и две в Африке. При этом 60% мусора поступает в океан из пяти государств Юго-Восточной Азии.

"Пластиковые отходы, загрязняющие океаны и окружающую среду, - это серьезная мировая проблема, требующая решительных и оперативных действий. Новый альянс является самым крупным и серьезным проектом по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком, - отметил Тейлор. - Я призываю все крупные компании и представителей малого и среднего бизнеса из всех регионов и секторов присоединиться к этой инициативе".

В AEPW входят представители химической отрасли, производителей потребительских товаров и пластика, ритейлеров, перерабатывающих и утилизирующих предприятий из Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, в том числе BASF, Chevron Phillips Chemical, Dow, Eni, ExxonMobil, Formosa Plastics, Henkel, Mitsubishi Chemical, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell и Total.

Альянс займется разработкой решений, позволяющих минимизировать загрязнение пластиковыми отходами и контролировать его, а также внедрением схем вторичного использования пластика, способствуя развитию безотходной экономики.