США решили использовать ядерный потенциал для сдерживания России и Китая

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты должны полагаться на свой ядерный арсенал, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого лома на условиях анонимности.

"Для сдерживания потенциальной ядерной угрозы со стороны России и Китая США продолжают полагаться на свой ядерный арсенал", - сказал чиновник, комментируя новую стратегию развития американской системы противоракетной обороны (ПРО).

По словам представителя администрации, новая стратегия ПРО направлена, в первую очередь, против угроз со стороны так называемых "стран-изгоев" - Ирана и КНДР, а что касается России и Китая, то США обеспечивают для них "прозрачность" свих планов по ПРО.

Он отметил, что президент Дональд Трамп стремится к установлению с Россией и Китаем нормальных отношений.

Новая стратегия развития ПРО должна быть изложена Трампом в четверг.