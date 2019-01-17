Что случилось этой ночью: четверг, 17 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британский парламент вынес вотум доверия премьер-министру Терезе Мэй. Теперь ей не придется реорганизовывать правительство. Ранее парламент отклонил проект сделки по выходу из Евросоюза.

- Министерство обороны РФ приготовило проект запрета на пользование социальными сетями для военнослужащих запаса. Предполагается, что при заключении контракта военнослужащие откажутся от использования социальных сетей на срок до пяти лет.

- США считают главной военной задачей использование военного потенциала для сдерживания России и Китая. Анонимный представитель Белого дома уточнил, что ядерное оружие направлено в первую очередь против "стран-изгоев" - КНДР и Ирана.

- Экипаж Эдуарда Николаева снова стал лидером общего зачета "Дакара". Это случилось после победы на девятом этапе ралли. На втором месте остается экипаж Дмитрия Сотникова.

- Бывший американский сенатор Дэвид Виттер стал лоббистом интересов компаний Олега Дерипаски. Виттер зарегистрировался в качестве иностранного агента и продвигал снятие санкций с компаний "En+", "РусАл" и "Евросибэнерго".