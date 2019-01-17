В Грузии зафиксирована вспышка кори

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Грузии в последние две недели резко увеличилось количество больных корью, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"В течение последних двух недель у нас серьезная динамика заболеваний корью. В ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с этой болезнью. Мы должны осознать, что в стране есть вспышка заболевания корью и население должно обратиться за бесплатными прививками", - заявил Гамкрелидзе в четверг журналистам.

По информации грузинских СМИ, с начала января в Грузии зарегистрированы 312 случаев заболевания корью, в основном, детей и граждан до 40 лет.

Ранее сообщалось, что с конца декабря 17 жителей Грузии умерли от вируса так называемого свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А). Среди погибших - десятимесячный ребенок, у которого также была диагностирована корь.