Минздрав Грузии подтвердил смерть младенца от вируса "свиного гриппа"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Грузии десятимесячный ребенок скончался от вируса так называемого свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают в понедельник грузинские СМИ.

По их данным, это уже 16-й лабораторно подтвержденный смертельный случай заболевания вирусом H1N1 в стране.

В Минздраве Грузии заявили журналистам в понедельник, комментируя эту информацию, что у погибшего ребенка было сопутствующее заболевание корью.

Между тем, в ведомстве отметили, что в целом по стране фиксируется спад уровня заболевания вирусом "свиного гриппа".

По сообщениям СМИ, в Грузии на сегодняшний день число заболевших свиным гриппом достигает девяти тысяч человек, из которых состояние 42 - тяжелое, они находятся в реанимационном отделении.

Что касается заболевания корью, то, как сообщали СМИ на прошлой неделе, тбилисская инфекционная больница с 1 января уже приняла до 60 пациентов с этим диагнозом.

СМИ отмечают, что, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Грузия продолжает оставаться в списке тех стран, где больше всего распространена корь.