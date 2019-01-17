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Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729

Андреа Томпсон опровергла сообщения, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМД

Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия должна уничтожить крылатую ракету наземного базирования 9М729 для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Мы представили им список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету", - сказала Томпсон в интервью газете "Коммерсант".

На вопрос о том, устроит ли США модификация ракеты, она сказала: "нет, это уже не вариант".

"Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это не проверяемо. Единственное, что проверяемо, это уничтожение ракет и пусковых установок", - пояснила замгоссекретаря.

Комментируя российское предложение продемонстрировать США спорную крылатую ракету 9М729 и последующий отказ от него со стороны Вашингтона, Томпсон сказала: "то, что Россия предложила, это не меры транспарентности".

"Русские предложили демонстрацию, которая бы не подтвердила их нарушения. Нарушение состоит в дальности ракеты. Если нам просто дадут посмотреть на ракету в статике, это ничего не скажет нам о ее дальности. Демонстративные запуски под контролем российских военных тоже ничего не скажут о реальном потенциале ракеты. Они действительно предложили нам то, что назвали "мерами транспарентности", но ни одна из этих мер не проверяема. А договоренности в сфере контроля над вооружениями должны быть проверяемы", - заключила она.

Томпсон опровергла утверждения о том, что Вашингтон уже принял решение о выходе из ДРСМД, в том числе из-за китайского фактора. "Подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Это абсолютно не так", - заявила она.

"Мы дали России 60 дней и часы продолжают тикать. У России до 2 февраля еще есть шанс вернуться к исполнению договора", - подчеркнула американский дипломат.

Томпсон сообщила, что США показали РФ разведданные, свидетельствующие о том, что ракета 9М729 испытывалась на запрещенную договором о РСМД дальность. "Мы показали им (российской стороне) разведданные, из которых ясно следует, когда какие системы испытывались и на какую дальность. Они все равно отрицают очевидное. Но факты не лгут. Мы показали нашим союзникам по НАТО те же доказательства, и они полностью поддержали нашу позицию", - сказала она.

Так американский дипломат ответила на просьбу прокомментировать заявления Москвы о том, что РФ предоставила США данные, которые доказывают, что российская сторона не проводила испытаний ракеты 9М729 со стационарной установки на запрещенную договором дальность.

Говоря о том, идет ли речь о спутниковой съемке, Томпсон отметила: "Я не хочу подробно говорить об этом, это засекреченная информация, которой мы делились лишь в рамках закрытых переговоров". "Могу лишь еще раз сказать, что мы предоставили российским техническим экспертам достаточно информации, и, тем не менее, они отрицают, что такие испытания имели место", - подчеркнула заместитель госсекретаря.

Вашингтон отрицает наличие со своей стороны нарушений положения договора о ДРСМД, запрещенных систем у США на вооружении нет, заявила Томпсон. "Все наши системы полностью соответствуют нашим международным обязательствам и никоим образом не нарушают договор о РСМД. Это признают и партнеры США по НАТО", - сказала она.

"Нельзя сравнивать действия США и России. С нашей стороны нарушений нет. Мы не оснащали несколько дивизионов запрещенными по договору ракетами, у нас нет запрещенных систем на вооружении. А у России есть", - отметила Томпсон.

По ее словам, ДРСМД еще можно спасти. "Уничтожьте запрещенные системы вооружений, и договор останется в силе", - подчеркнула Томпсон.

Разногласия по ДРСМД

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

Последние консультации по этой теме состоялись 15 января в Женеве. 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США на этой встрече заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729.

Лавров отметил, что вопросы российской стороны о том, почему США не хотят ознакомиться с предложениями РФ, с конкретными параметрами "вживую", с параметрами этой ракеты "остались неуслышанными".

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Теги: США, ДРСМД

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