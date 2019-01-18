Лавров подтвердил готовность России к продолжению диалога по ДРСМД

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России продолжать диалог с США "с фактами в руках", чтобы спасти договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы подробно говорили об этой теме сегодня с господином министром (с главой МИД ФРГ Хайко Массом - ИФ) и российская сторона подтвердила, что несмотря на провал из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов консультаций, которые состоялись между российскими и американскими экспертами в Женеве 15 января, мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный конкретный разговор с фактами в руках с тем, чтобы постараться спасти этот важнейший договор, обеспечивающий в значительной степени стратегическую стабильность", - заявил Лавров на пресс-конференции в пятницу в Москве по итогам переговоров с германским коллегой.

Министр также подчеркнул, что выход США из ДРСМД наносит удар по всей архитектуре международной безопасности, включая Договор о СНВ и в целом контроль над ядерными вооружениями. "Очевидно, что слом этого договора чреват самыми негативными последствиями для глобальной стратегической стабильности. Вслед за выходом США из договора по ПРО, выход теперь из ДРСМД - под ударом оказывается вся архитектура контроля над вооружениями, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях, и включая перспективы дальнейшего ядерного разоружения, устойчивость режима Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил Лавров.

Разногласия по ДРСМД

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

В январе замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила в интервью газете "Коммерсант", что вариант с модификацией ракеты не рассматривается, и для сохранения ДРСМД необходимо уничтожить 9М729.

Россия обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

Последние консультации по этой теме состоялись 15 января в Женеве. 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США на этой встрече заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729.

Лавров отметил, что вопросы российской стороны о том, почему США не хотят ознакомиться с предложениями РФ, с конкретными параметрами "вживую", с параметрами этой ракеты "остались неуслышанными".