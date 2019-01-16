На переговорах в Женеве США предъявили РФ ультиматум об уничтожении ракеты 9М729

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Позиция США на переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Женеве заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера к нашему огромному сожалению конструктивные предложения российской стороны, которые позволяли США на экспертном уровне, воочию убедиться, что из себя представляет в самом деле ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных Договором (не были услышаны - ИФ). Однако США приехали с заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла в требованиях к нам под американским надзором уничтожить эту ракету, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование", - заявил он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2018 году.

Лавров отметил, что вопросы российской стороны о том, почему США не хотят ознакомиться с предложениями РФ, с конкретными параметрами "вживую", с параметрами этой ракеты "остались неуслышанными".

"Остались неуслышанными наши предложения в ответ на те действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Все это было отметено", - подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что логика американской стороны заключалась лишь в том, что Россия Договор нарушает, в отличие от США.