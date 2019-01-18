Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Посол КНР в Канаде Лу Шае заявил, что Канада столкнется с "негативными последствиями" в случае запрета использования на территории страны оборудования китайской компании Huawei при предстоящем внедрении мобильной связи пятого поколения (5G).
"Я уверен, что будут негативные последствия (в случае принятия такого решения)", - цитирует его телеканал CBC. Дипломат призвал Оттаву принять "мудрое" решение по этому вопросу.
Huawei столкнулась с массой проблем за последнее время. Компания по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР, а также оказалась отрезанной от ряда других ключевых для нее рынков.
Основатель и главный исполнительный директор китайской Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй ранее заявил, что она никогда не шпионила в пользу китайского правительства и никогда не будет делать этого.
Дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде 1 декабря по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, кроме того, стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.
Huawei, штат которой насчитывает 180 тыс. сотрудников, является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования, успешно конкурируя с шведской Ericsson AB и финской Nokia Corp.