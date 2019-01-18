Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei

Huawei столкнулась с массой проблем за последнее время. Компания по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР, а также оказалась отрезанной от ряда других ключевых для нее рынков.

Основатель и главный исполнительный директор китайской Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй ранее заявил, что она никогда не шпионила в пользу китайского правительства и никогда не будет делать этого.

Дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде 1 декабря по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, кроме того, стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

Huawei, штат которой насчитывает 180 тыс. сотрудников, является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования, успешно конкурируя с шведской Ericsson AB и финской Nokia Corp.