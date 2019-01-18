Главные новости
В миреПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiВ миреТрамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"В миреСМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР
В мире

СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР

Идея министра финансов Мнучина состоит в том, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступков в торговой войне

СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР
Фото: Reuters

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американские власти обсуждают вопрос о возможной отмене импортных пошлин на китайские товары, сообщает в пятницу Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам газеты, власти США рассматривают отмену импортных пошлин на китайские товары, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступков в торговой войне. Идея принадлежит министру финансов США Стивену Мнучину, рассказали WSJ несколько источников, близких к обсуждениям. По их словам, целью является продвижение торговых переговоров и попытка заручиться поддержкой Китая при проведении более долгосрочных реформ.

С лета уже действуют 25%-ные пошлины США на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год (и ответные меры Пекина на них). С 24 сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала следующего года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КНР, США

Новости по теме

В мире
СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНРСМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР
Идея министра финансов Мнучина состоит в том, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступков в торговой войнеПодробнее
 Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei
Дипломат призвал Оттаву принять "мудрое" решение при предстоящем внедрении мобильной связи пятого поколенияПодробнее
 Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"
Ранее в Белом доме заявляли, что форум посетят министр финансов, госсекретарь и министр торговлиПодробнее
 США задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракетСША задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракет
Пентагон изучит соответствующие концепции и технологии в рамках новой стратегии США в области ПРО, объявленной ТрампомПодробнее
США разместят на Аляске новые станции перехвата ракетСША разместят на Аляске новые станции перехвата ракет
Дональд Трамп также заявил, что США далеко продвинулись в работе над гиперзвуковыми ракетамиПодробнее
 В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"
Судно Мурманского пароходства арестовано за долги, сообщили в Международной федерации транспортниковПодробнее
 Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729
Андреа Томпсон опровергла сообщения, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМДПодробнее
 Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропагандуFacebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропаганду
Компания сообщила, что удаленные страницы использовались Россией для двух информационных операцийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiВ миреТрамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"В миреСМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНРВ РоссииМуж задержанной Насти Рыбки сообщил, что ее увезли из "Шереметьево"ЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаВ РоссииПри пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР

СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНРИдея министра финансов Мнучина состоит в том, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступков в торговой войне Подробнее

Землетрясение зарегистрировано на территории города в Кемеровской области

Ученые РФ предложили отправить два аппарата для изучения Солнца в 2026 и 2028 годах

Депутаты гордумы Владивостока предложили объявить конкурс на должность мэра

Ответственный за переговоры с США северокорейский чиновник прибыл в Вашингтон

В МГТУ рассказали о разработке корабля для космических туристов

Госдеп США призвал РФ начать расследование нарушений прав человека в Чечне

Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei

Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiДипломат призвал Оттаву принять "мудрое" решение при предстоящем внедрении мобильной связи пятого поколения Подробнее

Число жертв взрыва в колумбийской Боготе выросло до 10, более 60 пострадали

В РАН рассказали о риске повреждения систем жизнеобеспечения МКС из-за микроорганизмов

Российские истребители пять раз поднимались в воздух на перехват у границ РФ

Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"

Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"Ранее в Белом доме заявляли, что форум посетят министр финансов, госсекретарь и министр торговли Подробнее

Ученые предложили использовать ракеты "Воевода" для защиты Земли от астероидов

Два землетрясения зарегистрированы вблизи Курил

СМИ сообщили, что шоумен Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ

В Италии четыре человека погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

Суд во Львове арестовал выдворенную из РФ журналистку на два месяца

Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');